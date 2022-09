Što sve čovjek neće napraviti kako bi otišao na gostovanje, odnosno na koji sve način su ljudi dolazili do ulaznica za Milano,kakvim trikovima i forama su. Veliki interes vlada za prvu gostujuću utakmicu Dinama ove sezone u grupnoj fazi Ligi prvaka. Nakon velike pobjede u utorak na otvaranju grupne faze u Zagrebu protiv Chelseaja 1-0, navijački Zagreb, ali i ostali kojima je plava boja u srcu, euforično su pohrlili po ulaznice za sraz protiv velikog i slavnog Milana na San Siru.

Proveli noć pred blagajnama

Neki su došli na Ticket-point kod zapadne tribine stadiona u Maksimiru već u pola dva ujutro. Ponijeli stolice, pive, različite rekvizite za preživjeti noć i jutro do 11 sati, kad su se počele prodavati ulaznice.

Dva sata prije početka red je bio skoro pa do pola puta do popularnog 'pimpeka', ali vrlo brzo formirao se i proširio. Prema informacijama kojima raspolažemo, ali neprovjerenim doduše, jučer je otišlo 600 ulaznica koje su kupili članovi kluba i oni koji imaju godišnju ulaznicu, a danas su na red došli ostali. Nogometni klub Milan na raspolaganje je Dinamu dao 4300 ulaznica. Stoga, s početkom u 11.00, prema računici bilo je u prodaji 3700.

No, zanimljivo, ali u tih dva sata koliko smo proveli tamo, svakakve informacije su došle do nas. Od toga da je jučer prodano već pola ulaznica, pa do toga čak da ih je ostalo još samo 700. Kako bilo, ulaznica će nestati sasvim sigurno, samo je pitanje sve, skoro sve i kad? Nemojte se iznenaditi ako do predvečerje ih više ne bude, ali isto tako to ne znači da ih pak sutra neće biti za kupiti.

Bez ograničenja ulaznica po osobi

Vratimo se sad na početak i na ovo što sve čovjek neće napraviti kako bi došao do ulaznice za gostovanje. Naime, jedan navijač, nazvat ćemo ga Danijel iz Trnave, ispričao nam je na koji je način on došao do toliko željenog papirića. Naime, došavši nekih dva sata prije na balagajne vidio je red ali mislio kako je optimalno dobra situacija, ali nije. Pristupio mu je jedan viđeniji navijač Dinama...

"Toliko si ambiciozan da ćeš stati u red i to na sam kraj? Ma, nema šanse da ju dobiješ. Em će neki uzimati po više ulaznica, em će snalažljiviji pronaći način uzeti ulaznicu prije tebe."

Kroz razgovor s njim Danijel je uvidio da će teško doći do ulaznice, iako red nije velik, ali nema ograničenja ulaznica po čovjeku, pa su neki uzimali i nekoliko desetaka ulaznica za svoje prijatelje, ekipe, podružnice itd...

Sreća prati hrabre i one koji nisu lijeni doći do stadiona po ulaznicu

Sreća mu se osmjehnula. Naime, jedan od najupornijih i prvih u redu, onih koji su došli na blagajnu tijekom noći ili ranog jutra, odlučio mu je kupiti kartu na poziv i molbu ovog istaknutijeg navijača. Danijel je upornom navijaču koji je bio u redu, na početku negdje, dao 138 kn (18 eura) i ostavio bakšiš od 32 kune, a k tome ga još počastio i s dva pelina koja su ga ispala dva puta po 15 kuna.

To vam je tako, svatko se snađe na svoj način, a navijači su posebno maštoviti i snalažljivi, ali i međusobno kooperativni i solidarni. Pojedini navijači koji su bili u redu, onako veseli, lagano jutarnje pod gasom, zapjevali su onaj stari hit: "Pili smo pelina, pušili smo trave, najviše volimo Dinamo sa Save (ili Mamića bez glave po novijoj, čak mnogima i omiljenijoj verziji).