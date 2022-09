SVI ŽELE U MILANO / Veliki interes vlada za prvo gostovanje Dinama u grupi Lige prvaka ove sezone, neki su s 'rekvizitima za preživjeti' došli noćas u pola dva

Veliki interes vlada za prvu gostujuću utakmicu Dinama ove sezone u grupnoj fazi Ligi prvaka. Nakon velike pobjede u utorak na otvaranju grupne faze u Zagrebu protiv Chelseaja 1-0, navijački Zagreb, ali i ostali kojima je plava boja u srcu, euforično je pohrlio po ulaznice. Neki su došli na ticket-point kod zapadne tribine stadiona u Maksimiru već u pola dva ujutro. Ponijeli stolice, pive, različite rekvizite za preživjeti noć i jutro do 11 sati, kad su se počele prodavati ulaznice. Dva sata prije početka red je bio skoro pa do pola puta do popularnog 'pimpeka', ali vrlo brzo formirao se i proširio. Prema informacijama kojima raspolažemo, ali neprovjerenim doduše, jučer je otišlo 600 ulaznica koje su kupili članovi kluba i oni koji imaju godišnju ulaznicu, a danas su na red došli ostali. Nogometni klub Milan na raspolaganje je Dinamu dao 4300 ulaznica. Stoga, s početkom u 11.00, prema računici bilo je u prodaji 3700. No, zanimljivo, ali u tih dva sata koliko smo proveli tamo, svakakve informacije su došle do nas. Od toga da je jučer prodano već pola ulaznica, pa do toga čak da ih je ostalo još samo 700. Kako bilo, ulaznica će nestati sasvim sigurno, samo je pitanje sve, skoro sve i kad? Nemojte se iznenaditi ako do predvečerje ih više ne bude, ali isto tako to ne znači da ih pak sutra neće biti za kupiti.