KAMERE GA SNIMILE / Ludi Snoop Doggy Dogg uhvaćen u nezgodnom trenutku na 56. Super Bowlu

Los Angeles Rams postali su druga momčad koja je osvojila 'Super Bowl' na domaćem stadionu, pobijedivši u finalnom dvoboju doigravanja za prvaka NFL-a Cincinnati Bengals sa 23-20, u dvoboju odigranom u noći s nedjelje na ponedjeljak na SoFi stadionu u Los Angelesu. Bio je to dosad najveći spektakl, što se tiče Super Bowla, prema brojkama. Naravno da su oboreni svi rekordi u ciframa i zaradi, a na poluvremenu utakmice dogodila se zanimljiva situacija. Naime, kao gosti su nastupili veterani repa, među njima i poznati Snoop Doggy Dogg. New York Post javlja kako je Snoop Dogg imao nešto za 'zagrijavanje' prije nastupa, odnosno kako je pušio travu. U videu koji trenutno kruži društvenim mrežama, Snoop se jasno vidi kako puši ono što zasigurno izgleda kao trava u trenucima koji su prethodili nastupu sa zvijezdama, na kojem su također bili Dr. Dre, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem i iznenađenje gost 50 Cent. Naravno, video je postao viralan. Da, to je šou, to je Amerika.