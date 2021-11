PREVRUĆA BRAZILKA / Seks bomba tješi nogometnog kriminalca, njen Instagram pun je provokativnih fotografija

Bivši predsjednik Brazilskog nogometnog saveza Marco Polo Del Nero (80) doživotno je suspendiran iz nogometa zbog uzimanja mita. On je optužen da je uzeo milijune dolara mita, a FIFA mu je zbog brojnih drugih malverzacija zabranila rad u svim nogometnim djelatnostima. Zbog toga SAD od Brazila traže njegovo izručenje, no do sada se ništa nije dogodilo po tom pitanju i Del Nero uživa na slobodi u Brazilu, , a pored sebe ima pravu seks-bombu koja je uvijek uz njega. Njegova djevojka je manekenka i glumica Clara Brasil koja je na Instagramu podjela fotografiju s Del Nerom pored bazena i napisala: "Ljubav moja".