Saša Branežac, bivši nogometaš smederevskog Sartida i Obilića iz 90-etih, dao je intervju portalu Mondo u kojem se dotaknuo svog života i govorio o politici, odnosno što je sve prošao zbog rata, a dotaknuo se i epske utakmice Cibalije i Obilića iz 2000. godine. Rodio se Saša Branežac u Osijeku i dolazi iz mješovitog braka. Mondo je intervju sa Sašom Branežacom najavio riječima:

Pobjegao od rata

"Kao tinejdžer morao je bježati od rata iz Hrvatske, a desetljeće kasnije preživio je pravi linč u Vinkovcima. Igrao je za Sartid odakle ga je osobno u Obilić doveo Željko Ražnatović Arkan, a zemlja ga pamti po biserima Milana Živadinovića."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Siniša Mihajlović je u jednom intervjuu rekao da ga je rat u Jugoslaviji potpuno zatekao, jer u njegovoj kući u Borovu nije bilo govora o nacionalizmu i sukobima, kako se to tvrdi u tekstu srpskog portala.

"Sinišina majka je Hrvatica, otac Srbin, a Siniša dugo nije ni znao što je po nacionalnosti", navodi se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Saša Branežac je na to u intervjuu kazao:

'Djeca su se podijelila'

"Čitao sam ili gledao taj intervju i potpuno je isto. On je odrastao u Borovu kod Vukovara, ja sam u Osijeku na tridesetak kilometara i potpuno je identična priča. Tada je tu bilo mješovito stanovništvo i tu niti ima čistih Hrvata, niti čistih Srba. Siniša je sam rekao da mu je majka Hrvatica. Ja ne znam da mi je netko Hrvat, ali vjerovatno ima nekih Hrvata u korijenima. Prije 1990. nisam znao da me netko pitao, do '89 nisam znao reći što sam. Od '90 je to krenulo. sjećam se u osmom razredu držali su nam tehnički u dvije grupe. Mi smo svi tu nešto izmišljali s kojom ću grupom ići i kad na treninge, a na kraju se svelo da se 32 učenika podijelilo na dvije grupe od po 16 Srba i 16 Hrvata. Mi muški smo igrali nogomet na tjelesnom i tamo se navijalo ne samo za Zvezdu i Partizan, nego i za Hajduk i Dinamo. E, i tu se iskristaliziralo da igramo Srbi protiv Hrvata. Nije tu bilo neprijateljstva, ali nekako cijela ta atmosfera vodila je ka tome da se djeca od 14 godina podijele na taj način. Glupo je, ali tako je bilo", priča Branežac.

'Osijek bio prije rata vrlo pitomo mjesto'

Kad se rat zahuhtao u Slavoniji koja je bila pod agresijom velikosrpskog imperijalizma, Saša Branežac je s obitelji pobjegao u Smederevo.

"Baš zato što smo živjeli u sredini u kojoj je bilo nezamislivo da bude sukoba, tamo lopovluka nije bilo. Kad se dogodi neka tučnjava, to je vijest za tri godine! Bio je vrlo pitom i miran kraj. Onda kada se ljudima dogodi takva trauma, a rat je svakako trauma, u tome gledate da ne dozvolite da vam se to ikad više dogodi u životu. Otac i majka odlučili su da budemo što bliže Beogradu, u gradu koji ima najveći postotak Srba u stanovništvu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Saša Brežanec igrao je za Obilić protiv Cibalije u Intertoto kupu 2000. godine. Cibalija je bila bolja i prošla u daljnu fazu natjecanja, ali atmosfera je bila nalekektrizirana. Utakmice su igrane samo nekoliko mjeseci nakon smrti kriminalca i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana.

"Vinkovci su bili u toj zoni ratnih sukoba. To je uzrok, otud taj animozitet i to što je u pitanju Obilić je dodatno pojačalo. Mislim da se narod hrvatske nacionalnosti tamo bojao Arkana. Istina je ta da su oni čak šetali Knez Mihajlovom bez ikakvih problema uoči uzvrata u Beogradu. U pratnji jednog ili dva policajca. Nas su tamo osiguravale stotine policajaca. Doživjeli smo svašta. U Vinkovce smo išli u blindiranom autobusu. Zasuli su nas limenkama, kamenjem kad smo dan prije utakmice išli na trening, a dočekalo nas je više od 1000 njihovih navijača. Jedva smo došli do stadiona Cibalije na kojem se igrala utakmica. Policija u Hrvatskoj je jedva sve iskontrolirala", tvrdi Saša Branežac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Fabio Cannavaro okupio 34 igrača i krenuo u Tursku na pripreme