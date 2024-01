Prije 24 godine ubijen je Željko Ražnatović Arkan. Tog 15. siječnja 2000. u hotelu "Interkontinental" pjevačica Svetlana Ražnatović Ceca izgubila je supruga, a iako se o njihovoj ljubavnoj priči puno toga zna, neke tajne su tek nedavno isplivale u javnost. Mnoge su, sigurno, i dalje zakopane, piše Kurir.

Svetlana je jednom prilikom ispričala da je prvi put vidjela Željkovu sliku u jednom magazinu te da se tada već poželjela udati za njega jer je bila sigurna da je "ugledala čovjeka svog života". Želja joj se uskoro i ispunila.

"Upoznao nas je Oliver Mandić na jednom događaju. Kako je tada kružila izmišljena priča da me je Arkan ošišao, Željko mi je rekao: "Jesi li ti ta zvijezda koju ja redovno šišam?" Bila sam uplašena. Nastavili smo se viđati, a ja sam ga prva poljubila! U Željka se nisam zaljubila zbog njegove moći, već u njega kao čovjeka, u njegove ljudske kvalitete, karakterne osobine, fizički izgled… Mene zanima netko tko će me uspjeti emotivno pokrenuti i usrećiti me, a ne koliko je moćan i koliki mu je bankovni račun", izjavila je pjevačica jednom prilikom.

O svadbi Cece i Arkana već se zna mnogo detalja, pa čak i to da je ovaj događaj pratio BBC i CNN. Međutim, tek nedavno je pjevačica, pred kamerama svog serijala "Ceca show" ispričala s kakvim se gubitkom suočila neposredno pred najljepši dan u svom životu.

"Izgubila sam bebu u trećem mjesecu trudnoće. Željko i ja smo čekali bebu prije nego što smo se vjenčali. Svadbu smo zakazali u veljači, a ja sam prije toga ostala u drugom stanju. U međuvremenu sam, nažalost, izgubila bebu. Dogovorili smo se da ne mijenjamo datum svadbe pa smo sudbonosno 'da' izgovorili kada smo i planirali, 19. veljače 1995. godine", rekla je Ceca, prvi put govoreći na ovu temu.

Iako joj je otac prijetio kako će je se odreći ako se uda za Arkana, znala je da će ga njeni roditelji zavoljeti kada ga budu upoznali.

"Oboje smo htjeli djecu. Imala sam samo 22 godine kada sam otkrila da imam problem sa začećem pa sam otišla u bolnicu 'Narodni front' na izvantjelesnu oplodnju. Moj pokojni suprug me je podržavao i sudjelovao sa mnom u kompletnom programu, iako se vidjelo da on nema problema, jer je već imao sedmero djece", rekla je Ceca koja udajom za Arkana nije zapostavila karijeru.

"Ja sam njega zvala Bucko, on mene Cecko. Ponudio mi je sigurnost kakvu žene vole. Arkan je bio strog, ali samo prema vojsci. On je potpuno drugačiji čovjek u privatnom životu, on je dobra osoba", rekla je svojevremeno Ceca, a njihova obiteljska bajka naprasno je prekinuta kobne subote 15. siječnja 2000. godine. Ceca je dva mjeseca nakon Arkanova ubojstva, 6. ožujka 2000. godine, u iskazu pred istražnim sucem detaljno opisala što se dogodilo kobnog dana kada joj je ubijen suprug.

"Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik 'La France', a pola sata kasnije Željko je izašao po prijateljicu Mandu. S vremena na vrijeme sa sestrom sam obilazila svoje butike i prolazila pored mjesta gdje je Željko sjedio s Mandom i Garićem. U jednom trenutku do njega je sjedio Jorga Branko Jevtović, a kad sam sljedeći put došla, nije ga bilo. Sjela sam pored supruga i otišla u 'La France', rekla je Ceca na sudu 2000. godine i dodala:

"U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu svoj revolver, ali nije ispalio ni jedan metak. Neke su me žene spriječile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: 'Ubijen je zapovjednik'. Skupila sam snagu i otrčala do supruga. Garić je bio na podu, Željko je krvario, ja sam pokušala reanimaciju. Vrištala sam da netko zove hitnu dok sam Željku vadila krv iz usta", ispričala je Ceca.

