Novak Đoković je, nakon presude australskog suda da mu se omogući pravo na vizu i ulazak u državu, pokušao sa svojim odvjetnicima napustiti njihove prostorije u krenuti nekamo u crnom Audiju s blindiranim staklima.

No rulja koja ga je došla podržati nije dala automoblu da prođe. Policajci su ih najprije odgurivali kako bi dali prostora automoblilu da prođe, no nije to baš najbolje završilo.

Riješili su to suzavcem

Nekoliko pripadnika rulje su napali te policajce, zbilja su počeli jako gurati svi zajedno, a onda su policajci upotrijebili suzavac i rastjerali ih. Čuli su se i povici "ustaše!"

Naposljetku je Đokovićev automobil napustio to mjesto, a rulja sa srpskim zastavama ostala je iza njega. Što se sve zbivalo, pogledajte u videu: