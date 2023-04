ZBOG NJE JE ONLYFANS GORIO / Vozila je utrke pa postala porno zvijezda i sada se vraća prvoj ljubavi: 'Sve je sjelo na svoje mjesto'

Australka Renee Gracie prije tri mjeseca je zamijenila adrenalin u trkaćem automobilu u natjecanjima Aussie Racing Cars, Porsche Carrera Cup i V8 Supercars sa snimanjem filmova za odrasle. Zanosna crnka otvorila je kanal na OnlyFansu na kojem dijeli intimni sadržaj te tako u prvom mjesecu zaradila oko pola milijuna dolara. No, čini se da joj to neće biti jedini izvor prihoda. Renee je, naime, potvrdila da će se vratiti utrkama u GT World Challenge Australia. "Sve je sjelo na svoje mjesto. Sretna sam sa svim osobama s kojima radim i koje su bile sa mnom na ovom putovanju. To je za mene bio dokaz da je vrijeme za povratak utrkama", objavila je Australka.