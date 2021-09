Bellatorov borac Dillon Danis uhićen je nakon incidenta s redarom prošle subote, tijekom pokušaja ulaska u jedan noćni bar u New Jerseyu. Nedugo nakon prvih vijesti pojavila se snimka na kojoj ga je redar kluba uhvatio u gušenje a Danis je molio da ga pusti. Nakon što je opustio stisak, sfrkao mu je ruke i tako ga zadržao do dolaska policije...

'Tapkao sam, pusti me sad'

"Tapkao sam, pusti me sad", kazao je Danis redaru kad ga je imao u položaju za gušenje, s nogama oko struka i rukama čisto na vratu. U početku nije bilo poznato zašto je došlo uopće do intervencije redara, sve dok do spomenutog redara, ovim putem nazvanog "Chance", nije došao Al Iaquinta te ga je intervjuirao unutar epizode svog podcasta.

Tu noć je bio na vratima

"Bio sam na vratima tu noć. Inače me stavljaju unutra ali tu noć bio sam vani. Bilo je oko 50-60 ljudi i već sam si razmišljao pozvati još dva svoja velika. Negdje oko pola dvanaest dvanaest, možda malo kasnije, dolazi Dillon Danis sa svoja tri prijatelja. Ona su uredno pokazala svoje osobne na ulazu a on se uzjapurio. 'Pa zar ti ne znaš tko sam ja' itd... Ispričao sam mu se i rekao da ne može ući ako mi ne pokaže osobni dokument. Onda me je opet pitao znam li tko je on? Još jednom sam mu se ispričao, rekao da ne znam i da mi treba neki dokument preko kojeg ću ga identificirati, vidjeti koliko mu je godina itd. Onda je krenuo guglati svoje ime i pokazivati mi, a ja sam mu samo rekao kako to i dalje nije identifikacijski dokument. Treba mi vozačka dozvola, putovnica, bilo što preko čega mogu znati koliko mu je godina znate. Rekao sam mu 'gle stari, ne možeš ući unutra, napusti ovaj posjed. Onda je postao ljutit i agresivan jer ja nisam znao tko je on. Okomio se i na kolegu izbacivača Jakea, štipkao ga je za trbuh kao bucmast je i ovaj mu je 'rekao da ga ne dira", rekao je redar, nastavivši:

'Nakon toga me je krenuo udariti'

"Nakon toga me je krenuo udariti ali, znate, nije to bio dobro upućeni udarac. Mislim, pokušao je udariti i promašio, nakon čega sam ga uhvatio oko vrata i srušio na pod. Kad to inače napravim, najčešće gušim čovjeka sekundu ili dvije prije nego on shvati situaciju u kakvoj se našao. U videu i sami možete vidjeti njega kako tapka i tada sam ga pitao je li dobro. On mi je onda dao palac gore, pa sam ga pritisnuo oko tijela i držao dok nisu došli policajci i ostali i preuzeli situaciju", istaknuo je redar.

Danis je prenoćio u policijskoj postaji a nikakvih većih sankcija neće biti. Za sad nije poznato da će dobiti ikakvu kaznu.