Kad je riječ o MMA borbama u oktogonu, tu je Bellatorov borac Dillon Danis vrlo dobar. Doduše, borio se zasad samo na dvije njihove priredbe, ali je u obje upisao pobjede.

No kad je riječ o uličnoj tučnjavi, tu se Danis nije baš proslavio. Da bi stvar bila gora, sve je to i snimljeno. U jednom je noćnom klubu u New Jerseyju Danis pravio probleme pa ga je jedan od zaštitara izbacio, prenosi MMA Junkie.

Sukob se nastavio vani, gdje je uslijedio fizički obračun u kojem je, iznenađujuće, pobijedio zaštitar. Danis je završio s glavom u giljotini, gušio ga je redar lokalnog kluba, a ovaj se tapkanjem pokušao izvući iz toga. Pogledajte snimku: