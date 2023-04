SAD I TO ZNAMO / Provokativna Paige otkrila dobro čuvanu tajnu o svojim grudima: 'Djevojka sam i uvijek sam to željela'

Amerikanka Paige VanZant najpopularnija je borkinja na svijetu. No, ona svoju slavu ne duguje nekim uspjesima u ringu ili oktogonu. Borila se u MMA-u, Bare Knuckleu, no nigdje se nije iskazala pa je UFC prije nekog vremena otkazao suradnju s njom. Nedavno je potpisala ugovor s kečerskom organizacijom AEW pa ćemo je, očito, gledati i u američkom hrvanju. No, borbe ionako nisu ono od čega zarađuje i po čemu je najviše ljudi zna. Paige je, naime, velika zvijezda na društvenim mrežama. Zgodna Amerikanka voli objavljivati provokativne fotografije, a sada je otkrila kako njezine grudi nisu prirodne. Naime, još 2018. ugradila je implantate u grudi. "Da, povećala sam grudi. Djevojka sam i uvijek sam željela veće grudi. Nikad ih nisam imala, pa sam ih kupila"; objasnila je.