Najbolji srpski tenisač Novak Đoković uvjerljivom se pobjedom protiv Andreja Rubljova plasirao u finale Australian Opena, ali njegov nastup noćas po našem vremenu zasjenili su srpski navijači koji su ispred Rod Laver Arene slavili uz kokarde, ruske zastave te zastave s Putinovim likom, a četvorica su i uhićena.

U međuvremenu su australski mediji počeli izvještavati o novom incidentu, a on se tiče Novakovog oca Srđana, koji je bio u društvu ljudi, snimio se i slikao, ze zajedno svi oni poslali poruku podrške braći Rusima u Moskvi iz Melbournea. Jedan od njegovih pratitelja tijekom snimanja i poziranja imao je majicu sa jasnim slovom Z, odnosno majicu kojom se daje podrška ruskoj invaziji, agresiji na Ukrajinu.

Naime, na YouTube kanalu Aussie Cossack pojavila se snimka na kojoj se vidi kako se otac srpskog tenisača snimao pored čovjeka koji nosi majicu sa Z simbolom i koji drži govor o Rusiji i izražava joj podršku. Srđan Đoković je u kameru poručio: "Živjeli Rusi" - a poslana je od društva i poruka - "Za našu braću u Moskvi". To nije rekao Srđan Đoković, nego tip koji je govorio u kameru. No, Srđan Đoković je dobacio to što je dobacio - "Živjela Rusija" - napravio to što je napravio i sad je dio nezapamćenog skandala i sramote...

Australci su frapirani ispadima Srba u Melbourneu i čitava priča pretvorila se u skandal koji zadire u političke okvire.

Inače, sve zastave i majice sa Z simbolom zabranjene su na Australian Openu, a na čitavom kultnom teniskom zdanju nalaze se slike zabranjenih zastava i simbola, dok zaštitari pregledavaju posjetitelje, dok pred sobom na stolovima imaju slike zabranjenih subjekata na ovom Grand Slamu, ali i općenito. Riječ je o simbolu Z - koji koristi ruska vojska za raspoznavanje, a postao je zloglasno poznat tijekom Putinove invazije na Ukrajinu i zločina koji se tamo čine.

Novakov otac je, inače, nakon uhićenja i deportacije slavnog srpskog tenisača postao poznat kao širitelj propagande o "cijelom svijetu protiv Srba".