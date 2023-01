TO SU ONI / Snimka razotkrila lica onih koji su kreirali sramotu u Melbourneu, među njima i Đokovićev otac: Tutnjala četnička pjesma s kojom su rušili Vukovar

Najbolji srpski tenisač Novak Đoković uvjerljivom se pobjedom protiv Andreja Rubljova plasirao u finale Australian Opena, ali njegov nastup noćas po našem vremenu zasjenili su srpski navijači koji su ispred Rod Laver Arene slavili uz kokarde, ruske zastave te zastave s Putinovim likom, a četvorica su i uhićena. U međuvremenu su australski mediji počeli izvještavati o novom incidentu, a on se tiče Novakova oca Srđana, koji je bio u društvu ljudi, snimio se i slikao, a zajedno su svi oni poslali poruku podrške braći Rusima iz Melbournea. Jedan od njegovih pratitelja tijekom snimanja i poziranja imao je majicu s jasnim slovom Z, odnosno majicu kojom se daje podrška ruskoj invaziji na Ukrajinu. Naime, na YouTube kanalu Aussie Cossack pojavila se snimka na kojoj se vidi kako se otac srpskog tenisača snimao pored čovjeka koji nosi majicu sa Z simbolom i koji drži govor o Rusiji i izražava joj podršku. Srđan Đoković je u kameru poručio: "Živjeli Rusi" - a poslana je od društva i poruka - "Za našu braću u Moskvi". To nije rekao Srđan Đoković, nego čovjek koji je govorio u kameru. No, Srđan Đoković je dobacio to što je dobacio - "Živjela Rusija" - napravio je što je napravio i sad je dio nezapamćenog skandala i sramote... Isto tako, na YouTube kanalu Aussie Cossack na snimci se može vidjeti srpsko orgijanje kod Rod Laver Arene. uzvikivali su "živio Putin", "živjela braća Rusi". Skandirali su - Srbija - Rusija - i "Putin mi te volimo", slava Rusiji i našoj braći u Donbasu. Klanjalo se "carskoj Rusiji", "caru Putinu", a čitav dernek popratili su stihovi, zvukovi "Marša na Drinu", inače četničke koračnice s kojom su napadali Vukovar i haračili po njemu 1991.