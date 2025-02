Procurili degutantni detalji o treneru koji je silovao 13-godišnjakinju više od 50 puta

Mario Lopez, španjolski košarkaški trener i bivši izbornik mlađih kategorija španjolske ženske reprezentacije, osuđen je u utorak na 13 i pol godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnice, a dan kasnije u javnost su isplivali užasavajući detalji njegovog zločina.

Zlostavljanje se dogodilo 1998. godine, kada je Lopez imao 31 godinu, a njegova žrtva samo 13. Djevojčicu je maltretirao oko 50 puta.

Španjolski mediji iznijeli su nove detalje i opisali zlostavljanje.

"Zlostavljanje je trajalo do jeseni 2001. godine. Sve je počelo u lipnju 1998., kada je Lopez pozvao djevojčicu da gledaju košarkašku utakmicu u njegovom domui. Nije to bilo neuobičajeno za njega, jer je i inače zvao igračice koje je trenirao da uz hranu zajedno prate utakmice. No, djevojčica je bila u tom trenutku sama i on ju je počeo je neprimjereno dodirivati. Od tog trenutka je uznemiravao i kontrolirao djevojčicu", piše 'El Pais'.

Roditelji djevojčice imali su problema s alkoholom i nisu bili upućeni u njen život, čega je Lopez bio svjestan.

"U jednoj situaciji zabranio joj je da nosi donje rublje, u drugoj je počeo da je dodiruje po intimnim dijelovima tijela u klupskom autobusu dok su putovali na jedan turnir", rekao je jedan izvor i dodao da je Lopez prisiljavao djevojčicu na "različite vrste odnosa".

Djevojčica je napustila Lopezov klub 2003. godine, a ubrzo se i prestala baviti košarkom.

Lopez će sada, uz zatvorsku kaznu, morati platiti 80 tisuća eura žrtvi i neće joj se smjeti približiti na manje od 300 metara.

