Čuvari se rugali i zlostavljali Beckera i ostale zatvorenike: 'trebat će mu nove loptice'

Bivši teniski broj 1, Boris Becker proveo je osam mjeseci u zatvoru, a pušten je u prosincu 2022.

Prvih nekoliko tjedana proveo je u zatvoru Wandsworth, koji je na jako lošem glasu, a procurile su i WhatsApp poruke zatvorskih čuvara koje graniče s nevjerojatnim. Engleski mediji su preko zviždača došli u posjed tih poruka u kojima se zatvorski čuvari rugaju preminulim zatvorenicima uz poruke kao što su: "tako mu i treba, bio je pi***", a na udaru je bio i Becker. Bivšeg wimbledonskog pobjednika jedan je od čuvara u grupnom chatu opisao: "izgledao je uplašeno kad je sinoć došao".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kolega mu je odgvorio: "Jesi ga udario bekendom, bio bi to čisti as, volio bih to vidjeti", a onda napisao: "večeras će mu sigurno trebati nove loptice".

Becker je nakon nekoliko tjedana prebačen u drugi zatvor, Huntercombe u kojem je odslužio ostatak kazne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Goran Ivanišević vraća se na tour, savršen je za ovaj posao

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa