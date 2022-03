Legendarni boksač Mike Tyson pokazao je zavidnu razinu hladnokrvnosti nakon incidenta u noćnom klubu u Los Angelesu. Dok je pratio jedan stand up nastup nepoznatu muškarac ga je počeo provocirati te je htio izazvati tučnjavu.

Tyson na to nije reagirao što ga je još više razbjesnilo. Dok su ga okupljeni pokušavali umiriti on je odlučio potegnuti pištolj. Na snimci koju je objavio američki TMZ može se primijetiti da je osoba koja je snimala incident u tom trenutku reagirala kao i svaka normalna osoba tražeći zaklon, međutim Tyson je to samo mirno promatrao ne pomičući se s mjesta.

Nakon toga napada se smirio se i maknuo pištolj, a Tyson ga je pozvao da dođe do njega. Legenda je potom ustala sa stolca, poručila mu da je sve u redu i zagrlila ga. Osiguranje ga je zatim ispratilo iz kluba.

Tyson se, inače, nedavno se ponovo vratio borbama i odradio je revijalan meč s Royom Jonesom, ali to je bilo, kako je i sam rekao, iz čiste želje za dokazivanjem samom sebi, te je prihod od borbe dao u humanitarne svrhe.

Borba s YouTuberom?

Već se neko vrijeme priča o tome kako bi Željezni Mike mogao ući u ring protiv popularnog youtubera Jakea Paula. Za sada nema nikakvih službenih dogovora te je sve ostalo na nagađanjima.

Upravo su ga u posljednjoj epizodi podcasta pitali o borbi s Paulom, a Tyson je poručio:

"Nitko mi se nije obratio. Ej, pa ja nemam j*benog novca. Gdje je j*beni ugovor?!"

Potom je objasnio kako s YouTuberom ima prijateljski odnos te da ne zna ništa o potencijalnoj borbi u Las Vegasu.

"Slušaj, pušio sam s Paulom u više navrata, a jednom smo jeli gljive, ali nikada nismo pričali o ovome. Nedavno smo bili na tulumu u St. Bartsu, ali mi nije ništa rekao o ovome. Nisam čuo ništa o tome".

Potom je otkrio koliko bi novaca morao dobiti da uđe u ring s Paulom.

"Milijardu dolara."