VLADIMIRE, VIDIŠ LI OVO? / Prezgodna ring djevojka izazvala Putina na borbu i opasno mu zaprijetila: 'Bit ću agresivna'

Prezgodna ring djevojka Jiselle Arianne izazvala je na meč vjerojatno najomraženiju osobu na svijetu u ovom trenutku Vladimira Putina. izjavila je to uoči jednog boksačkog eventa u Orlandu proteklog vikenda dok je odgovarao na pitanje s kim bi se voljena naći u ringu. "To je dobro pitanje. Ima toliko opcija, ali izabrat ću Putina. I bit ću agresivna", poručila je i tako zadobila pažnju svjetskih medija. Nije ona, međutim, jedina koja je izazvala ruskog predsjednika Putina. Napravio je to nedavno i najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk. Ekscentrični multimilijarder, osnivač tvrtke za istraživanje svemira SpaceX pozvao je putem Twittera ruskog predsjednika da se potuku. "Ovime izazivam Vladimira Putina na jednu borbu. Ulog je Ukrajina", napisao je Musk. "Prihvaćaš li?", pitao je Musk na ruskom, izravno na Putinovom Twitter računu. Kad mu je jedan od 77 milijuna pratitelja napisao da možda nije to dobro promislio, Musk je odgovorio da je "apsolutno ozbiljan". "Kad bi Putin tako lako mogao poniziti zapad, prihvatio bi. Ali neće", dodao je. Putin je, inače, majstor borilačkih vještina, a najveća ljubav mu je džudo. U dobi od 21 godine, Putin je postao prvak Lenjingrada i dobio titulu majstora, a 1999. je izdana knjiga "Learning Judo with Vladimir Putin". Putin je snimio osnovne tehnike džuda za video koji je dolazio uz knjigu. Osim tog sporta, Putin je odličan i u nekoliko drugih borilačkih vještina, uključujući i karate. Vladimir Putin ima crni pojas, 8. dan u Kyokushin karateu, podsjeća agencija France presse.