Nekadašnja zvijezda Real Madrida i njemačke reprezentacije, Mesut Özil , našao se u središtu skandala s curenjem tajno snimljenih razgovora predsjednika Real Madrida, Florentina Pereza. U serijalu objavljenih transkripata Perez je uhvaćen kako vrijeđa svoje igrače i trenere, od Raula, Figa, Casillasa i Gutija, pa do Cristiana Ronalda i Josea Mourinha, a u posljednjem razgovoru pojavilo se i ime Mesuta Özila.

U ovom slučaju riječ je o razgovoru koji datira iz 2012. godine i može se čuti Pereza kako govori o Nijemcu i njegovoj prilagodbi na život u Madridu, kao i o njegovu ljubavnom životu. U razgovoru je Perez objašnjavao privatan razgovor između Josea Mourinha i Mesuta Özila u kojem Portugalac upozorava svog nogometaša.

Razgovor Mourinha i Özila

"Özil je imao 21 godinu kada je stigao kod nas. Imao je svoju djevojku, ali ju je ostavio kada je upoznao noćni život i kada je promijenio stil života. Odje*ao je svoju djevojku i zamijenio ju manekenkom iz Milana. Unajmljivao je privatni avion i odlazio ju je*ati u Milano i onda se vraćao u Madrid", govorio je tako Perez.

Perez je zatim prepričao kako je išao razgovor između tadašnjeg trenera Josea Mourinha i Özila.

"Pitao ga je može li s njime razgovarati u privatnosti, kao otac sa sinom. A jadnik Özil je rekao da 'nema problema'. Zatim mu je Jose rekao: 'Gledaj, tvoja djevojka je imala spolne odnose sa svim igračima Intera i Milana i svim njihovim trenerima'. Özil ju je na kraju ostavio", rekao je to navodno Perez na snimci.

Sada je pak procurilo da je navodno riječ o Venezuelanki Aidi Yespici, televizijskoj voditeljici i modelu.

"Poznajem Özila. Upoznali smo se prije dvije godine u noćnom klubu u Madridu, ali ja nemam ništa s njegovim odlaskom iz Reala. Nikada nismo imali seksualni odnos', rekla je svojevremeno ova ljepotica.

"Istina je da smo razmijenili brojeve. Jedne noći me nazvao i rekao: 'Ja sam u Milanu, hoćeš li da se vidimo?' Izašli smo, otišli smo na večeru i nismo se skrivali od paparazza. Nikada nismo bili više od prijatelja. Nismo bili u vezi, jer je Özil mlađi i niži od mene. Nemam njegov novi broj. Nadam se da će i on demantirati trač da smo imali seksualne odnose, jer bi to bio gospodski potez', zaključila je bivša miss Venezuele.