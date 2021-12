PRIJETILI JOJ SMRĆU / Zanosna Amerikanka hrvatskog podrijetla se našalila na račun jedne momčadi pa ubrzo zažalila

Zanosna Amerikanka Paige Spiranac (28), po mnogima najljepša sportašica na svijetu, već dugo nije profesionalna golferica. Posljednji put se natjecala prije pet godina, 2016., nakon čega se više nije vratila na teren. No, nakon aktivne sportske karijere popularnost zanosne Paige samo raste, a za to su najzaslužnije provokativne fotografije koje objavljuje na društvenim mrežama. Zgodnu Paige na Instagramu prati više od tri milijuna ljudi, a zbog svojih objava dobila je brojne kritike jer neki smatraju da vrlo često pokaže 'previše'. Nedavno se Paige našla u jako neugodnoj situaciji. Njoj, su naime, navijači bejzbolske momčadi San Diego Padres prijetili smrću jer je rekla da joj se ne sviđa ta momčad. "Nikada nisam srela nikoga kome je stalo do Padresa, a onda sam vidjela video na kojemu su svi sretni i slave u San Diegu. Ispričala sam se i zažalila zbog izjave jer su mi prijetili smrću. Ljudi su mi govorili: 'Dođi u San Diego da te isječem'. Netko mi je poslao poruku da sam pornozvijezda i da nemam pravo pričati o bejzbolu", ispričala je Paige.