UF, DOBRO SE UNOVČILA / Poslovno carstvo najljepše sportašice na svijetu: Past ćete u šok kada vidite koliko zarađuje prekrasna Paige samo jednom objavom

Američka golferica hrvatskog podrijetla Paige Spiranac je u zadnje vrijeme prošla put od golferske influencerice do prave medijske zvijezde. Paige redovito odgovora svojim pratiteljima na Instagramu kojih ima čak 3,4 milijuna. A nakon nekoliko burnih mjeseci otkrila je kako joj se život promijenio. Za britanske medije je rekla: "Imala sam dosta sreće sa svojom karijerom jer je bila prilično stabilna, unatoč tome što su svi mislili da nikada neću biti uspješna. Ali ova je godina bila velika promjena za mene, i mislim da je to zato što sam ostvarila veliku pozornost s Maximom, osim samo sporta i golfa, tako da je bilo nevjerojatno". Usprkos nekim lošim iskustvima, njezina karijera trenutno raste iz dana u dan. The Sun otkriva koliko prekrasna Paige zarađuje. Naime, procjenjuje se da je zaradila 3,1 milijun funti, što je otprilike 265 milijuna kuna! Nedavvno je u prodaju lansirala kalnedar sa svojim fotografijama koji se prodaje za 22 funti, što je približno 190 kuna, a ako želite da vas Paige promovira na svojem Instagramu, morat ćete joj platiti 12 500 funti po objavi, što je otprilike 107 tisuća kuna! To je više nego što zarađuje Tiger Woods, najbolji golfer na svijetu. Paige je dobro unovčila svoj brend, to joj moramo priznati...