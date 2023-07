VRUĆA HOKEJAŠICA / Pokušala je sve sakriti, ali to joj nije pošlo za rukom, fanovi oduševljeni: 'Trebaju te staviti u Louvre, ti si remek-djelo'

Najseksi hokejašica svijeta Mikayla Demaiter ponovno je oduševila pratitelje svojom najnovijom fotografijom. Ova 23-godišnjakinja iz Ontarija bila je na putu prema profesionalnoj karijeri u hokeju na ledu još dok je bila tinejdžerica. No nakon teške operacije koljena s 19 godina se prebacila na puno radno vrijeme modela. Sudeći prema komentarima, to joj je bio pun pogodak. Nedavno je poručila:''Ja sam kraljica bikinija i to ću uvijek biti'', a sada je objavila nove fotografije u malo ''primjerenijem'' izdanju, međutim malo je toga uspjela sakriti.Otkrila je kako je trenutno u Parizu, a fanovi su oduševljeni: ''U Louvreu trebaju napraviti mjesta za tebe, ti si remek-djelo!''