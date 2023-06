TRENUTAK KOJI SU SVI ČEKALI / Plenković primio trofejne sportaše, a morao se srdačno rukovati i sa čovjekom s kojim se opako 'kačio'

Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je u utorak predstavnike Hrvatskog tekvondo saveza, čiji su sportaši uzeli rekordnih šest medalja na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Bakuu. Na Svjetskom prvenstvuu Bakuu Hrvatska je imala dvoje svjetskih prvaka - Lenu Stojković (do 46 kg) i Marka Golubića (do 74 kg), srebrom se okitio Ivan Šapina (do 87 kg), a broncom Paško Božić (preko 87 kg), Matea Jelić (73 kg) i Bruna Duvančić (49 kg). U izaslanstvu Hrvatskog tekvondo saveza, uz sportaše, bili su predsjednik i dopredsjednik Anto Nobilo i Dragan Primorac. Plenković se srdačno pozdravio sa svim gostima, a najviše pažnje izazvao je njegov susret s predsjednikom Saveza, Nobilom, koji je bio njegov kritičar pa smo u prošlosti svjedočili njihovim raznim prepucavanjima po medijima.