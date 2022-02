SAMO JEDNU ŽELJU IMA / Paige VanZant trenutno je u Irskoj i želi kod Conora Mcregora: 'To je na našoj listi broj jedan'

Popularna američka borkinja Paige VanZant, inače aktivna na društvenim mrežama i OnlyFansu, prisjetila se susreta s "genijem borbe" Conorom McGregorom - i otkrila planove da posjeti njegov dublinski pub. McGregor je najveća i najplaćenija zvijezda UFC-a, bivši prvak u pero i lakoj kategoriji. Ali on je jednako pronicljiv poslovni čovjek i čini se da uživa u svom najnovijem pothvatu, pubu Black Forge čiji je vlasnik. I bivša UFC borkinja VanZant rekla je da je na njezinoj listi želja odlazak u pivnicu sa suprugom Austinom Vanderfordom... Obožavateljima je na Instagramu otkrila: “To je kao broj 1 na našem popisu stvari koje treba raditi u Irskoj. Znam da su njegov tata, njegov očuh i moj tata jako uzbuđeni što idemo u bar Conora McGregora." VanZant (27) tvrdi da je rano uočila kako će Conor biti poseban borac. Lijepa Paige istaknula je: "Sjećam se da sam ga upoznala i rekla svom tati da je genije u kavezu i da će postati mega zvijezda." VanZant je 2020. napustila UFC i potpisala šokantni ugovor s Bare Knuckle Fighting Championshipom. Ali poražena je u svoja prva dva meča, protiv Britain Hart, a zatim protiv Rachael Ostovich... Ipak, predsjednik BKFC-a David Feldman otkrio je da će se Amerikanka - koja ima vlastitu stranicu obožavatelja s oznakom porno sadržaja (X) - vratiti na borilišta. Feldman je kazao: “Sigurno će se vratiti u proljeće ili rano ljeto. Vratit će se 100 posto Paige u BareKnuckle. Imamo u planu neke stvarno dobre stvari za nju. Stvar u vezi s Paige VanZant je da nije mogla pobijediti niti u jednoj od svojih borbi. Došla se boriti i borila se oba puta. Jako je dobro prošla, nikad nije napravila korak unatrag i znaš da je to drugačiji sport. Kao što ja to stalno govorim, a ona uči. Moramo joj svi zapljeskati, iako je dva puta izgubila u Bare Knuckleu".