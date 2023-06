ONA JE SVE TO / Ovo je djevojka novog igrača Hajduka: Čitav Split upravo bruji o njoj; 'Sretni smo što smo tu'

HNK Hajduk u ponedjeljak je predstavio svog novog igrača. Leon Dajaku je 22-godišnji krilni napadač, bivši igrač Bayerna, koji je potpisao s Bijelima ugovor do ljeta 2027. godine, a njegov transfer zasjenila je njegova predivna djevojka Leonie June koja je zadovoljna dolaskom u Split.. "We arrived to Croatia, so happy to be here. Hajduk živi vječno!" - "Stigli smo u Hrvatsku i sretni smo što smo tu. Hajduk živi vječno!" - napisala je predivna plavuša o kojoj priča čitav Split. Naravno, svojom objavom na fotografiji na kojoj izabranik njezina srca i ona naposljetku poziraju s dresom Hajduka izazvala je lavinu komentara. "Dobrodošla ljepotice u najveći klub na svijetu", napisali su fanovi.