IMAJU I ONI SVOJIH PROBLEMA / Otkriven razlog zašto Cristiano Ronaldo ne želi oženiti Georginu

Najpoznatija djevojka nogometaša na svijetu, partnerica Cristiana Ronalda Georgina Rodriguez, progovorila je nedavno o detaljima njihove veze u jednom Netflixovom reality showu. Georgina je otkrila misterij o kojem mnogi nagađaju u njihovoj vezi, a to je jesu li zaručeni i misle li se uskoro vjenčati. "Nadam se, ali ne ovisi to o meni", rekla je Georgina u emisiji. Španjolski list Marca otkriva kako je pravi razlog zbog kojeg Ronaldo i Georgina nisu u braku jer im to brani Ronaldova majka Dolores. Navodno ona smatra da se njih dvoje ne bi trebali vjenčati da Georgina ne bi imala pravo na njegov novac u braku i nakon eventualne rastave. Ronaldo i Georgina su u vezi od 2016. godine, a dotad je ona radila u trgovini s odjećom u Madridu.