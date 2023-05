'DANAS ME BOG BLAGOSLOVIO' / Otkako objavljuje eksplicitan sadržaj zarađuje 50 puta više: Uz fotku na kojoj je pokazala previše otkrila tajnu uspjeha

Za Brazilku Key Alves kažu da je najljepša odbojkašica na svijetu. Ona nastupa za Osasco Voleibol Clube de Sao Paulo, no i sama je istaknula kako od odbojke ne zarađuje dovoljno, pa je odlučila otvoriti profil na platformi Onlyfans gdje prodaje eksplicitne fotografije. "Smatram se profesionalnom sportašicom, ali bolje mi idu stvari izvan terena, pa sam počela obraćati malo više pažnje na 'sporednu' karijeru. Htjeli mi to ili ne, danas mi je to najveći prihod. Na OnlyFansu zarađujem 50 puta više nego na odbojci, a mjesečno imam fiksnu cijenu od 16 eura", kaže Key. Aktivna je i na Instagramu gdje se sada pohvalila kako je kupila novi Porsche. "Danas me Bog blagoslovio s Porscheom, ali dobro se sjećam trenutaka iz autobusa. Nikad ih neću zaboraviti, a danas imam automobil kakav želim. Poniznost i suština, to je tajna uspjeha", napisala je Key u objavi gdje je pokazala novi automobil, a na jednoj od fotografija šosić se malo zadigao i sjevnule su gaćice.