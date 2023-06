OKRENULA NOVU STRANICU / Ono što je nekad bilo samo za svjetskog prvaka, sada mogu vidjeti svi: 'Nikada ovo nisam radila, sramila sam se...'

Cathy Hummels bivša je supruga njemačkog nogometaša i bivšeg svjetskog prvaka Matsa Hummelsa. Oni su se razveli u listopadu prošle godine, a sada je, ranije samozatajna, Cathy okrenula novu stranicu i - slikala se za Playboy. "Nikada to (pozirala gola) nisam javno radila jer sam se toga sramila. Sada sam opuštenija. U to sam vrijeme imala i drugačiju sliku ljepote. Nikad nisam stvarno prigrlila svoje tijelo. Imam 35 godina i tek sada mogu reći: sviđam se sebi. Voljela bih da sam se tako osjećala u svom tijelu i ranije", rekla je u razgovoru za Playboy pa 'bocnula' bivšeg muža priznanjem da joj da joj se oduvijek sviđao drugi svjetski prvak i bivši španjolski vratar Iker Casillas: "Stvarno ne bih mogla ni reći kako izgleda moj muškarac iz snova. Samo me mora uhvatiti. Jedino što mi je važno kod izgleda je da treba biti krupan."