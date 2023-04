NE BOJI SE NIKOGA / Ona zarađuje milijune i želi biti što više gola: Ne pada joj napamet pristojnije se oblačiti

Prekrasna Amerikanka Arianny Celeste najpoznatija je ring djevojka na svijetu. Ona je prošle godine na svom Instagramu ušla u otvoreni rat protiv ponajboljih MMA boraca svih vremena, Khabiba Nurmagomedova i Fjodora Emilijanenka, nakon što su oni rekli da bi s ring djevojke mogle oblačiti malo pristojnije, a to se nije svidjelo Arianny koja je rekla da joj je trebalo 15 godina da dođe na razinu na kojoj je sad. Arianny je uz to što je Instagram zvijezda, uspješna poduzetnica i bavi se prodajom i kupnjom nekretnina, a sve je počelo nošenjem brojeva rundi u UFC-u. No, iako ima i tu poslovnu karijeru, ona nije zanemarila objavljivanje atraktivnih fotografija na Instagramu pa je nedavno raspametila fanove fotkama u provokativnom bikiniju uz bazen.