NOVA ZVIJEZDA / Ona je zasjenila i vruću Dilettu: Melissa ima jako oštar jezik, a od pogleda na njen Instagram staje dah

Atraktivna 36-godišnja sportska novinarka iz Južne Afrike Melissa Reddy privukla je veliku pažnju izvještavajući za SkySport sa Svjetskog prvenstva u Kataru. Melissa je već otprije bila velika zvijezda u domovini, a sada je za nju doznao i ostatak svijeta. Osim po atraktivnom izgledu, ona je poznata po vrlo oštrom jeziku, a posljednji koji je to iskusio bio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, kojega je "izrešetala" nakon što je dao govor prije početka Mundijala. "Infantino, ti ne znaš kako je biti gay. Ne znaš kako je biti invalid, kako je biti Afrikanac. Ne možeš naći izgovor za sve samo ako kažeš kako ti je žao ovih ljudi. Nevjerojatno je da ti kao predsjednik FIFA tako nešto govoriš. Daješ izgovore katarskoj vladi riječima da radnici ovdje zarađuju više, da se osjećaju kao kod kuće. To je sramota. Opravdavaš moderno ropstvo", rekla mu je Melissa. Napomenimo i da je ona sve veća zvijezda na Instagramu gdje vrlo često objavljuje fotografije i ima preko 150 tisuća pratitelja. S obzirom na to da su je već prozvali "novom Dilettom Leottom", ne sumnjamo da će ta brojka ubrzo jako porasti.