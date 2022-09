JAO / Oko njene guze digla se ozbiljna frka: Najprovokativniju nogometašicu seksualizirao 71- godišnji novinar, njen dečko podivljao: 'Nemate ni malo poštovanja'

Brazilski komunikolog i novinar Milton Neves podijelio je video koji seksualizira lijepu nogometašicu Aston Ville Alishu Lehmann dok je slavila gol, a njen dečko Douglas Luiz poludio je i stao mu na crtu putem Twittera. Brazilski veznjak Aston Ville Douglas Luiz postao je protagonist obrane svoje djevojke, javne, koja upravo obilazi svijet nakon što je na svom službenom Twitteru progovorio protiv novinara koji je objavio video njegove djevojke, igračice Aston Ville Alishe Lehmann, poznatu i kao "prva guza nogometa". Alisha Lehmann u videu slavi na svoj način, tako da skoći i okrene leđa da joj se vidi broj. No, Neves je u prvi plan gurnuo nešto drugo, njenu guzu... Na slikama koje je brazilski komunikator i novinar Milton Neves podijelio na svojoj društvenoj mreži, a koje je kasnije izbrisao, vidi se kako švicarska napadačica slavi jedan od golova kojim je njezina ekipa pobijedila Manchester City 4-3, što odgovara prvom danu Lige prvaka za žene, javlja Infobae. U videu je 23-godišnjakinja skočila i pokazala leđa, kao što to obično radi Cristiano Ronaldo i javnosti pokazala svoj broj. No, snimka je završila kontroverznom porukom: "Koji je je broj imala na majici?" Seksualiziranje sportašica. Pogledajte to i razmislite”, upitao je 71-godišnji novinar svojih više od 2,2 milijuna pratitelja. Nekoliko minuta kasnije, Douglas Luiz je bio taj koji je iskoristio svoju društvenu mrežu kako bi odgovorio i obranio svoju djevojku uz odricanje odgovornosti koje je imalo više od 100.000 lajkova: “Stariji si (zbog svojih godina), godinama si u nogometu i objavljuješ video kojim niti malo ne poštuješ ženski nogomet, pa čak ni igračicu koja je moja djevojka. Nisi naučio što je poštovanje, to je sr*nje." Kasnije je iskusni komunikator i novinar odlučio izbrisati tweet koji je brzo postao viralan. Douglas Luiz i Alisha Lehmann počeli su se pojavljivati ​​zajedno u javnosti u studenom 2021., osam mjeseci nakon što je igrač prekinuo drugu vezu. Oboje protagonista formalizirali su svoju vezu ranije ove godine i od tada obično dijele zajedničke fotografije i videa na svojim društvenim mrežama. Posljednji odgovara početku ovog mjeseca kada su napravili simultanu objavu u kojoj je ona napisala: “Volim te”, a on je odgovorio “Volim i ja tebe ljubavi”. Napadač, koji ima 8,4 milijuna pratitelja na Instagramu, jedno je od velikih obećanja švicarskog nogometa zbog svog talenta i golgeterske moći. Sa 23 godine i 1,65 cm, mlada žena koja je 2016. napravila prve korake u BSC YV Frauen u svojoj zemlji, dvije je godine kasnije potpisala za West Ham United dok je 2021. nije angažirala Aston Villa. Ove sezone Lehmann je već debitirala na mreži u ženskoj Super ligi pretvorivši jedan od četiri pogotka kojima je njezina ekipa slavila 4-3 protiv Manchester Cityja. Nakon dva sporna termina, londonski klub je treći na generalnoj tablici iza Arsenala i Manchester Uniteda, svi s istim brojem bodova (6). Za reprezentaciju je, pak, debitirala 2017. s 18 godina i od tada je odigrao 20 utakmica i postigla četiri gola. Alisha Lehmann slovi za jednu od najzgodnijih nogometašica i mnogi kažu da je baš ona "vlasnica najbolje guze nogometa". Prvi put je u javnost dospjela 2018. godine kada je potpisala za West Ham. Sada igra za Aston Villu, a čini se da je tamo našla novu ljubav. Naime, Alisha je u vezi s Douglasom Luizom, nogometašem Aston Ville. No, ne bi ova vijest bila toliko senzacionalna da Lehmann zbog Douglasa nije ostavila svoju djevojku Ramonu Bachmann, igračicu PSG-a i suigračicu iz švicarske reprezentacije. Luis i Alisha sada otvoreno objavljuju fotografije u kojima razmjenjuju nježnosti.