KAKVA SAPUNICA / Obitelji Cristiana Ronalda prekipjelo nakon što se pojavila eksplozivna priča o Georgini: 'Nema ništa niže. Ovaj put neće proći nekažnjeno...'

Georgina Rodriguez, partnerica superpopularnog portugalskog nogometaša Cristiana Ronalda, ponovno je u centru pažnje. Proteklih tjedana kružile su glasine da su ona i Cristiano prolaze kroz veliku krizu, da su na korak do prekida, no te su priče ubrzo demantirane. Također, u špnjolskim medijima se pojavila priča da je Ronaldova majka Dolores Aveiro pokušala prekiunuti njihovu vezu uz pomoć vračanja, no tu je priču Ronaldova obitelj najoštrije demantirala. "Otvorila sam društvene mreže i pronašla ovu bljuvotinu sablasnih vijesti i nema ništa niže od toga... Ovaj put to neće proći nekažnjeno. Ni ove smeće od novina , niti izvor", objavila je Ronaldova sestra Katia Aveiro, a njegova majka Dolores je potvrdila da podnosi tužbu.