Proteklih više od dva tjedna najbolji tenisač svijeta Novak Đoković u središtu je zanimanja svjetskih medija. Nažalost, ne zbog sporta, nego zbog toga što je u Australiji, točnije u Melbourneu, proglašen "nepoželjnim", zbog toga što nije procijepljen za koronavirus, što je osnovna stvar za nastupiti na Australian Openu, koji se trenutno igra. Uz spomenuto, Novak je bio pod istragom zbog sumnje u davanje pogrešnih informacija prilikom ispunjavanja formulara za ulazak u zemlju, što je u Australiji kazneno djelo.

Navodno je netko u njegovo ime ispunio formular, u stranim izvještajima spominje se australski teniski savez, netko iz Saveza, ali svejedno, u Novakovo ime je rađeno...

Slučaj Đoković odjeknuo svijetom

Jedanesti dan boravka u Down Under, Đoković je bio deportiran iz zemlje, iako je prvotno federalni sud donio odluku kako mu viza ostaje. No, ministar imigracija Alex Hawke iskoristio je moć, te oduzeo Noletu vizu.

Srpski tenisač napustio je, inače, u četvrtak Beograd u koji se vratio nakon deportacije, te je mir odlučio potražiti u Crnoj Gori. Kako je bio objavio radio Tivat, Đoković se u četvrtak s prijateljima uputio prema Porto Montenegru.

Luksuzne nekretnine

Inače, prema pisanju Telegrafa, Đoković posjeduje stan u elitnom naselju Porto Montenegro u Tivatu, a navedena vrijednost tog stana je oko 2,2 milijuna eura. No, to nije jedina luksuzna nekretnina koju Novak posjeduje. Đoković, naime, posjeduje pravo malo carstvo nekretnina...

Nakon što je 15 godina živio u Monte Carlu, Novak Đoković se s obitelji u prosincu 2020. preselio u atraktivnu Marbellu, u pravi biser arhitekture u jednom od najluksuznijih mjesta u u Španjolskoj. Tamo je Đoković kupio luksuznu vilu koja, prema pisanju španjolskih medija, vrijedi 10 milijuna eura (74.854.526.96 kuna).

Vila, koju su Novak i supruga Jelena prvo iznajmljivali, ima devet soba, osam kupaonica, vanjski i unutarnji bazen te posebne dijelove za rekreaciju i goste. U Marbelli, Đokovićevi imaju veći komfor, mnogo više prostora, nego što je to bio slučaj u stanu u Monacu, koji je također bio luksuzan, prenose strani mediji.

Imaju mir u Marbelli

Osim prostorija koje imaju bilijar i stolni tenis, kuća ima i kino dvoranu, kao i teretanu u kojoj Đoković održava kondiciju kada boravi u Marbelli, gdje se početkom prošle godine i pripremao za sezonu. Ono što je najvažnije, vila ima i teniski teren na kojem Novak marljivo trenira i dok je na odmoru.

Dio interijera on i supruga Jelena su povremeno pokazali na društvenim mrežama, osobito tijekom karantene za vrijeme pandemije.

Vila je okružena velikim dvorištem s palmama, nalazi se na pet minuta vožnje od centra Marbelle, ali je okružena prirodom, te iz nje imaju spektakularan pogled na more i planine.

New York i Miami omiljene destinacije

Osim stana u Monte Carlu, tu su dva stana na Manhattanu u New Yorku, kao i stan u Miamiju. Američki mediji su pisali da je Novak za dvije stambene jedinice u New Yorku izdvojio pet milijuna eura, dok je stan u Miamiju platio šest milijuna eura, prema pisanju američkih medija, a prenošenju srpskih.

U Novom Beogradu ima penthouse od 250 kvadrata u elitnom naselju, odnosno luksuznom neboderu West 65, za koji Telegraf navodi da je plaćen 545 tisuće eura, te vilu od 1200 kvadrata u Srijemu kraj Pavlovačkog jezera koja je u vrijeme pisanja tog članka 2020. još uvijek bila u izgradnji.

