Supruga najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića, Jelena Đoković, jedna je od najpraćenijih supruga sportaša današnjice. Jelena je vrlo ambiciozna žena koja, čini se, drži sve konce u svojim rukama kada je u pitanju Novak Đoković (34) i njihovo dvoje djece.

Ima veliki utjecaj na Novaka

Mnogi mediji tvrde da ona ima veliki utjecaj na slavnog tenisača koji je navodno zbog nje postao i vegan. Osim što je Jelena veliki borac za prava životinja, ona je i direktorica Zaklade Novak Đoković koja pomaže siromašnoj djeci u Srbiji.

No, možda ne znate, ali za nju u Hrvatskoj veže se jedna priča. U lipnju 2020. u razgovoru za Gloriju Jelena Đoković javnosti je otkrila do tad nepoznatu priču. Ona je, naime, emotivno vezana za Hrvatsku, posebno za Šibenik...

Jelena je prije godinu i pol, na novinarsko pitanje "koji je bio prijelomni trenutak u njezinom životu koji ju je odredio da postane to što jest", kazala:

'Predivna priča me veže za Hrvatsku'

"Bilo je to kada mi je bilo 17 godina, tada je moja dvije godine starija sestra Marija otišla u Ameriku na školovanje. Bile smo jako bliske, ona mi je bila najbolja prijateljica. Nakon što je ona otišla, shvatila sam da moram odrasti. Najveći mi je šok bio kada se vratila, jer se promijenila. Drugi takav trenutak bio je kada sam u Milanu upisala studij poslovne administracije na Sveučilištu Bocconi. Ondje sam naučila što je zahvalnost - jer mi je pomogla osoba koja to uopće nije morala. I to je jedna predivna priča koja me veže uz Hrvatsku", rekla je Jelena i dodala:

'Nisam odmah dobila mjesto u studentskom domu'

"Nisam odmah dobila mjesto u studentskom domu pa sam nakon mnogo peripetija preko mame došla do gospođe Lidije iz Šibenika, koja je u to vrijeme živjela u okolici Milana i radila u jednom domu za starije. Ona me je primila u svoj skromni dom. Spavale smo u istom krevetu, brinula se za mene kao da sam joj kći. Nije imala mnogo, no sjećam se da mi je dala 50 eura džeparca i rekla - zaslužila si. Umrla je lani nakon teške bolesti. Bile smo u stalnom kontaktu, pokušavala sam joj pokazati koliko mi je važna u životu, na neki način joj se odužiti za sve što je učinila za mene. Nadam se da sam joj uspjela zahvaliti na svemu. Neki govore o neprijateljskim odnosima između naših dviju država, no to za mene ne postoji. Lidija me naučila što je zahvalnost jer mi je sve dala, a nije morala", govori Jelena i nastavlja:

'Jako mi je draga prijateljica Aida Ljubičić'

"Jako mi je draga prijateljica Aida Ljubičić, supruga vašeg Ivana Ljubičića. Uvijek je bila prisutna u mom životu u nekim prijelomnim trenucima. Od nje sam puno naučila o majčinstvu i bračnim odnosima. Kad sam prije 15 godina prohodala s Novakom, on je tada trenirao s Ivanom, a Aida me vrlo lijepo i toplo prihvatila. I sada je često nazovem i pitam za savjet".

Inače, u studenom 2020. Jelena Đoković objavila je fotografiju iz mladosti, kad je još hodala s Novakom, kad su bili klinci...

"Slika sa tavana! Gledam kako izgledamo ovdje kao da smo osnovci, a uz 1001 ružu smo proslavljali dvogodišnjicu zabavljanja i pobjedu na Davis Cupu", stoji u opisu fotografije, koja je obišla regiju.

[PROMO] Zavrti kolo besplatnih vrtnji na Arena casinu i preuzmi svoj poklon!