"Nikad nisam radila eksplicitne sadržaje i nisam na putu da to radim, jer to jednostavno nisam ja. Ja sam djevojka u bikiniju - to sam ja. Ne pokušavam impresionirati ljude koji žele vidjeti gola tijela jer to nije moj stil. To nije izvan moje zone udobnosti, to je izvan moje moralne zone. Imam moralne okvire iz kojih ne želim izlaziti", istaknula je Veronika.