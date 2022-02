Bivši zaposlenici i cheerleadersice iz NFL-ove momčadi Washington Commanders, na Capitol Hillu u četvrtak su detaljno iznijeli svoje optužbe na račun vlasnika Dana Snydera, uključujući traženje od osoblja da sastave nepristojne videoisječke navijačica bez njihova znanja ili pristanka, kao i novu tvrdnju o neželjenom seksualnom dodiru, javlja ugledni američki CNN. Cheerleadersice su još prije optužile čelnike kluba i trenere da su ih snimali dok su se presvlačile u svlačionici, kao i za vrijeme snimanja kalendara za klub, te kasnije fotografije i snimljene materijale dijelili međusobno...

'Sramotno je vidjeti da postoji više dokaza o ponižavanju navijačica s kojima sam blisko surađivala', izjavila je bivša navijačica Washingtona Melanie Coburn.

Teške optužbe

Na okruglom stolu nadzornog odbora Predstavničkog doma, bivša cheerleadersica i koordinatorica marketinga i događanja Tiffani Johnston optužila je, pak, Snydera da joj je stavio ruku na njezino bedro tijekom večere, a kasnije ju je agresivno gurnuo prema svojoj limuzini s rukom na donjem dijelu leđa dok je odbijala ući u njegovu limuzinu.

Gospođa Johnston ga je, znači, optužila da ju je rukom na donjem dijelu leđa agresivno gurnuo prema svojoj limuzini.

Bivši voditelj video produkcije kluba tvrdi da je na Snyderov zahtjev bez njihovog ikakvog znanja o ičem zamoljen da snimi nepristojan video u kojem se nalaze eksplicitni isječci navijačica, također bez njihovog znanja. Kamerom su u klubu, naime tajno montirali cheerleadersice, odnosno trenutke kad su se presvlačile, bile u eksplicitnim izdanjima...

Sporni video datira iz 2008.

Washington Post je dobio kopiju tog videa iz 2008. od drugog bivšeg zaposlenika, zajedno sa sličnim video zapisom sa snimanja kalendara kupaćih kostima u Dominikanskoj Republici 2010. koji je uključivao krupni plan pubičnog područja jedne navijačice, zaklonjen samo zlatnim tijelom boja...

Osim toga, bivši producent emitiranja za tim rekao je za The Washington Post da je Michael naredio da se video iz 2010. snimi na DVD pod naslovom “Za sastanak direktora”. Bivši producent nije se sjećao da je Michael spomenuo Snydera. Oba bivša djelatnika progovorila su pod uvjetom anonimnosti jer su se bojali odmazde. Michael je zanijekao da zna za takve video zapise...

Mnoge od prethodnih optužbi prvi je bio detaljno opisao The Washington Post 2020. godine, koji je također izvijestio da je klub platio 1,6 milijuna dolara bivšoj zaposlenici 2009. kako bi odustala od tužbe protiv Snydera zbog seksualnog zlostavljanja, iako ni Snyder ni klub nisu priznali takvo što. To je, inače, kazneno djelo davanja mita, odnosno mijenjanje strukturalne forme i konstrukcije same tužbe...

U "Beauties on the Beach", službenom videu koji je napravljen za vrijeme službenog fotoshootinga kalendara kupaćih kostima navijačkih ekipa Washington NFL-a za 2008., žene se vesele u pijesku, skaču u svojim prilagođenim bikinijima i hvale fotografa što ih je opustio u okruženju gdje ponekad samo strateški postavljen rekvizit ili čvrsto uokvirena snimka prekriva one eksplicitne dijelove, poput golih grudi...

Ono što djevojke nisu znale je da će drugi video, namijenjen isključivo za privatnu upotrebu, biti proizveden korištenjem snimaka s tog istog snimanja, ali i malo više od toga... Postavljen na klasični rock, 10-minutni neslužbeni video prikazuje trenutke u kojima su bradavice nehotice bile izložene dok su žene mijenjale položaje ili namještale rekvizite.

Dobri dijelovi djevojaka

Larry Michael, tada viši potpredsjednik, nazvao je takvo što, u razgovoru, "dobrim dijelovima" ili "dobrim dijelovima", prema Bradu Bakeru, bivšem članu Michaelova osoblja. Baker je u intervjuu otkrio da je bio prisutan kada je Michael rekao zaposlenicima da naprave kontroverzni video s djevojkama, za vlasnika kluba Daniela Snydera...

Nekoliko bivših zaposlenica tvrdi da je Snyder godinama stvarao toksično okruženje zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja, gdje su zaposlenice bile upućene da nose usku odjeću i suočavale se s nepristojnim riječnikom i neželjenim napredovanjem....

"Dan Snyder vlada čistim strahom u klubu", otkrila je bivša direktorica marketinga tima Melanie Coburn. Snyder je na te optužbe odgovorio priopćenjem u četvrtak...

"Iako je prošlo ponašanje u klubu bilo neprihvatljivo, optužbe iznesene protiv mene osobno na današnjem okruglom stolu - od kojih su mnoge starije od 13 godina - čiste su laži. Nedvojbeno poričem da sam sudjelovao u bilo kakvom takvom ponašanju, u bilo koje vrijeme i s obzirom na bilo koju osobu.

"Tanyu i mene neće ometati oni sa suprotnim planom da nastavimo s pozitivnim kadrovskim i kulturološkim promjenama koje su napravljene u klubu u proteklih 18 mjeseci, kao i one ljude koji nastavljaju raditi na terenu i van njega, “istaknuo je Snyder, misleći na svoju suprugu, koja je prošle godine imenovana za supredsjednicu kluba...

Lisa Banks i Debra Katz, odvjetnice koje zastupaju šest svjedoka koji su svjedočili, kao i više od 40 bivših zaposlenika, rekle su u priopćenju u četvrtak da su svjedočenja bila "važan prvi korak u držanju odgovornim Washingtonskog NFL kluba i radnih mjesta širom zemlje zbog maltretiranja zaposlenica."

Pozivaju Kongres na očitovanje i reakciju

"Današnji Okrugli stol poslao je poruku da Kongres neće tolerirati… pokušaje izbjegavanja odgovornosti s jednog od najistaknutijih radnih mjesta u državi", dodaje se u priopćenju.

Godine 2020. NFL je proveo jednogodišnju istragu radnog okruženja franšize, a prošlog srpnja izrekao je Snyderu kaznu od 10 milijuna dolara.

Istraga je zaključila da je Snyder odgovoran za neprofesionalnu i zastrašujuću kulturu kluba, te da nije uspio uspostaviti radno okruženje s poštovanjem, kako to i dolikuje normalnim sredinama, ozbiljnim sportskim klubovima.

Tada je Snyder u izjavi rekao da kultura radnog mjesta "nije onakva kakva bi trebala biti" i kazao da osjeća "veliko kajanje za ljude koji su imali teška, čak i traumatična iskustva dok su radili ovdje". Ali, službena NFL liga nikada nije objavila potpune nalaze istrage, te je to ono što muči sve...

Nedostatak transparentnosti lige nekoliko je tužitelja nazvalo "zataškavanjem", koji zahtijevaju da se cijelo izvješće objavi javnosti.

Banks i Katz ponovno su pozvali ligu da objavi izvješće u svom priopćenju u četvrtak, rekavši da su zaposlenici sudjelovali u istrazi "na temelju uvjerenja da će nalazi biti objavljeni" i "dovesti do promjena".

Kontroverzni NFL klub

"Čuvajući skrivenim nalaze istrage, NFL i WFT (NFL momčad Washingtona) pokušavaju ušutkati svjedoke i izbjeći odgovornost", dodaje se u priopćenju. "Vrijeme je da Kongres zatraži konačno transparentnost i odgovornost."

Za spomenuti kako je Washingtonska franšiza Nacionalne nogometne lige u srijedu predstavila svoje novo ime momčadi - Washington Commanders.

Popraćene novim logotipom, promjene dolaze otprilike 18 mjeseci nakon što je franšiza odbacila naziv "Redskins" zbog njegovih rasističkih konotacija.

Prije dva dana promijenili ime kluba

Momčad se natjecala kao Washington Football Team posljednje dvije sezone, ali će nastaviti koristiti svoju bordo i zlatnu shemu boje na dresu.

Promjena proizlazi iz odluke Washingtona u srpnju 2020. da odustane od svog imena i logotipa "Redskins" nakon desetljeća kritika od strane indijanskih skupina koje su rekle da je to etnička vređanja i pogrdna referenca na boju kože.

Nekada jedna od vodećih franšiza NFL-a, Washington je pobijedio u samo dvije utakmice doigravanja otkako je Dan Snyder kupio momčad 1999. i bio je dosljedan izvor disfunkcije u klubu i skandala posljednjih godina.