CRNA STRANA NFL-A / 'Što više droljasto izgledaš, to ćeš lakše upasti u cheerleaders ekipu, to je tako. Seksualno smo izložene'

Cheerleadersice su neizostavni dio američkog sporta, pa tako i popularnog NFL-a, odnosno američkog nogometa, najpopularnijeg sporta u SAD-u. Kad su djevojke na terenu, svi gledaju samo u njih. No nažalost, neke djevojke, cheerleadersice, neke ekipe, izložene su konstantnom seksualnom uznemiravanju. Nažalost, ta pojava ocrnila je posebno NFL momčad Washington Commandersa, nekadašnjih Redskinsa... Cheerleadersice tog kluba optužile su čelnike istog, kao i trenere, da su ih snimali dok su se presvlačile u svlačionici, kao i za vrijeme snimanja kalendara za klub, te kasnije fotografije i snimljene materijale dijelili međusobno... Washington Post je dobio kopiju tog videa iz 2008. od drugog bivšeg zaposlenika, zajedno sa sličnim video zapisom sa snimanja kalendara kupaćih kostima u Dominikanskoj Republici 2010. koji je uključivao krupni plan pubičnog područja jedne navijačice, zaklonjen samo zlatnim tijelom boja... No, također iz 2013., sa snimanja iz Costa Rice, također se spominju brojne seksualne kontroverze. Kao su same djevojke kazale za NBC News, osim što su im bile uzete putovnice, bile su prisiljene biti u toplesu za snimanje kalendara, a kasnije su zamoljene da otprate financijske sponzore kluba na zabavu. Klub se zgrozio na optužbe i, naravno, negirao ih, ali detalji samo cure i sad se vlasnik NFL kluba Washington Commandersi Daniel Snyder nalazi u problemima... "Što više droljasto izgledaš, to ćeš lakše upasti u ekipu. To je jednostavno tako. I da, bile smo seksualno izložene. Ja sam izletjela na nekoliko utakmica iz ekipe, jer sam dobila koju kilu", navodi se u reportaži NBC-a od strane djevojke, koja je htjela ostati anonimna. Tri djevojke u reportaži nisu htjele pred kameru. Pojava konstantnog seksualnog uznemiravanja, na ovaj ili onaj način, blagog ili ekstremnog oblika, nažalost, normalna su pojava u cheerleaders svijetu. Mlade i lijepe djevojke, vitkih linija, u izazovnim izdanjima, laki su plijen onima koji na bilo koji način imaju svojevrsnu "kontrolu" nad njima, bilo u odnosu trenerica - djevojke, bilo u odnosu struka kluba ili sam klub (vrhuška) - Cheerleaders ekipa.