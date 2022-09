SVETA HOLLIE / Htjeli ste je, evo vam je: Nestašna kći legende u minijaturnom bikiniju zapalila internet; Popularnija je od Newcastlea s njezinim ocem

Prije dva dana pisali smo o prekrasnoj kćerki legendarnog nogometaša koja je ponovno uzburkala javnost svojim vrućim fotkama na Instagramu. Hollie Shearer oduševila je svojim fotkama i pričom i nas i, očito, vas. A ona kao da to zna pa vam ponovno prenosimo nešto o njoj, nešto vruće, u njezinom stilu. Jer, htjeli ste ju, evo vam je... Dakle, fanovi na društvenim mrežama, korisnici Instagram računa, pretjerali su ovog puta zbog nautičkih, ali lijepih glamuroznih fotografija Hollie Shearer na Barbadosu, javlja poznati britanski tabloid The Sun. Kći Alana Shearera, pjevačica i tekstopisac, više je ličila na Body Hollie - u svom malom bikiniju na brodu na obali. Praćenje ove 27-godišnjakinje na Instagramu raste svaki put kad objavi snimke - često u izazovnim kombinacijama. "A sa sadašnjih 63.000, ona ima više pratitelja - fanova nego što je Newcastle s njezinim ocem u rosteru, u napadu, imao u svom vrhuncu pod Kevinom Keeganom", u šaljivom tonu pišu Englezi. Dakle, ovim tempom trebala bi dostići razinu podrške na Wembleyu (90.000) do kraja nogometne sezone. Hollie je svoj sjajni izgled nadopunila bijelom kapom - naopako za dodatnu vjerodostojnost.