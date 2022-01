UVIJEK UZ NJEGA / Naš najbolji rukometaš ima prezgodnu djevojku: Pogledajte zanosnu plavušu koja mu je osvojila srce

Hrvatski Ivan Martinović ključan je član naše reprezentacije, koja se nalazi na Europskom prvenstvu. Dvadesettrogodišnji Martinović rođen je u Beču i Austrijanci su mu nudli da nastupa za njihovu reprezentaciju, no odbio ih je i ubrzo postao važna uzdanica Hrvatske."Ma bilo je tu priča da se vratim i to sve, ali odbio sam ih, odluka je već bila donesena. Dogodilo se to prije nekih, ima već sad 6-7 godina, kad sam u mladima Hrvatske još igrao. Nije mi bilo lako odabrati, cilj mi je bio igrati s bratom koji igra za Austriju. On je 1996. godište, godinu i pol stariji od mene, ali tada me iz austrijskog saveza nisu zvali, hajmo reći da nisam bio toliko dobar tada. Onda kad su uvidjeli moje mogućnosti, talent, kad sam već zaigrao za mlađu selekciju Hrvatske, za kadete, onda su me zvali nazad.", rekao je našem novinaru nedavno Martinović u intervjuu. Uoči Eura Martinović je privukao veliku pažnju pa je tako isplivao jedan detalj iz njegovog privatnog života - već je dugo u vezi sa zgodnom Miriam Roth koja objavljuje na svojem Instagramu posebne trenutke s njim.