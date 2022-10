Službeno naljepša odbojkašica na svijetu, Key Alves, otkrila je da joj sport nije jedini izvor prihoda.

Alves se prije nekoliko mjeseci našla u centru javnosti, nakon što je otkriveno da od svojih fotografija na Instagramu i OnlyFansu zarađuje 50 puta više od same odbojke.

Ovako je komentirala odnos sa suigračicama: "Moja ekipa me podržava iako nisu sve suigračice baš sretne zbog toga, ali su neke od njih pokazale pravo lice i bar znam tko mi je prijateljica. Očito je nekima krivo što zarađujem dosta više od njih. Međutim, u klubu znaju da ne radim ništa što šteti ugledu kluba i našoj ekipi. Rekla sam im kakva je to platforma zapravo i mnogi su imali pogrešna mišljenja o OnlyFansu", priča Alves i nastavlja:

'To je umjetnost, lijep posao'

"To je lijep posao, umjetnost. To su samo fotografije i ništa više. Radim kao model u slobodno vrijeme i to mi nije problem jer je zarada doista odlična. Sviđalo se to nekom ili ne, tu ostvarujem najveću zaradu. Smatram se sportistom, modelom, influencericom, poslovnom ženom i poduzetnicom. Stvari van terena za mene su počelenapredovati, počela sam dobivati pažnju. Sport mi je sigurno pomogao da postanem poznata na interenetu."

"Naravno ima tu dosta lijepih poruka i ljudi koji nisu ni znali da sam inače odbojkašica. Također, ima i onih koji sve to kritiziraju, ali me ne zanimaju jer imaju pravo na svoje mišljenje, ali je na kraju najvažnije šta ja mislim i kako se osjećam. Sretna sam i to je jedino bitno".