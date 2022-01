ZNA ŠTO NJENI FANOVI VOLE / Najzgodnija borkinja podigla temperaturu do usijanja: 'Ovo je za vas, prljave životinje...'

Amerikanka Paige Vanzant nekad je bila perspektivna MMA borkinja, no sada se bavi drugim stvarima. Ona je izašla iz UFC-a te postala članica Bare-Knuckle FC organizacije. Riječ je o natjecanju u kojem se borkinje i borci tuku bez rukavica, a to se smatra najkrvavijim i najbrutalnijim borilačkim sportom na svijetu. VanZant je osjetila na svom licu tu brutalnost jer je u dvije dosadašnje borbe koje je odradila upisala jednako toliko poraza. No, borbe joj više nisu glavna okupacija. je skupila vojsku fanova na društvenim mrežama, pogotovo Instagramu. Pokrenula je i svoju Only Fans stranicu, na kojoj objavljuje videa za odrasle. Tu stranicu promovira putem Instagrama, a u posljednjoj je objavi, na Novu godinu, čestitala svojim fanovima kolažem sastavljenim od njenih devet najpopularnijih fotografija na Instagramu. 'Devet mojih najpopularnijih iz 2021. godine, vi prljave životinje. Ajmo učiniti 2022. godinom koju ćemo pamtiti", napisala je Paige.