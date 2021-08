ONA NEMA SRAMA / Najljepša sportašica pokazala obline pa pitala: 'Recite, kakve palice vi volite..?'

Lijepa američka golferica Paige Spiranac u karijeri nije imala neke velike uspjehe, a svjetsku slavu stekla je objavom provokativnih fotografija na društvenim mrežama. Zgodnu Paige na Instagramu prati više od tri milijuna ljudi, a zbog svojih objava dobila je brojne kritike jer neki smatraju da vrlo često pokaže "previše". No, to nju očito ne smeta jer i dalje nastavlja u istom stilu, a u posljednjoj objavi je u vrlo izazovnom izdanju reklamirala jednog proizvođača palica za golf. "Drvene, hibridne ili dugačke, kakve palice vi najviše volite? Ljudi me stalno pitaju da im dam odgovor na pitanje koje palice da kupe", napisala je Paige uz dvije svoje fotografije na kojima se slikala u pripijenoj majici i vrlo kratkoj haljini.