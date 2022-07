"Od malena sam svojim roditeljima govorila da ću biti poznata širom svijeta i to nije bilo nimalo lako ostvariti. Obiteljski dom sam napustila s 14 godina, međutim ostala sam jednostavna i ponizna jer su me roditelji tako odgojili. I to se nikada neće promijeniti", napisala je Key u jednoj od posljednjih objava.