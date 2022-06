Jedan od najvećih, a po mnogima i najveći boksač u teškoj kategoriji svih vremena Mike Tyson vrlo je osebujna osoba. Uz njega su se tijekom i nakon karijere vezali brojni skandali, a posebno je ostalo zapamćeno da je neko vrijeme kao kućne ljubimce imao - prave pravcate bengalske tigrove.

Nedavno se na društvenim mrežama pojavila snimka iz 1996. godine kako se druži sa svojim 'kućnim ljubimcima', a neko vrijeme se i s jednim tigrom hrva.

Legendarni Tyson sa svojim ljubimcem se 'igrao' bez ikakvog straha, a čini se da je i opasna životinja u svemu uživala.

“Bio sam budala. Nemoguće je sasvim pripitomiti te životinje. Ubit će vas slučajno pogotovo kad se malo grublje igrate s njima. Udare vas jednom i mrtvi ste”, rekao je Tyson godinama kasnije.

“Znao sam spavati s njima. Sretan sam što sam se obrazovao, doduše malo kasno. Radio sam svakakva s*anja. Nisam ih trebao držati u svojoj kući vjerujući da su pripitomljeni. Bio sam u krivu”, ispričao je pa se osvrnuo na nesreću koja se dogodila. Naime, tigra, kojeg je imao 16 godina, morao je prodati nakon što je jednoj ženi iščupao ruku.

“Tigar nije poznavao tu ženu, tako da je to bila ružna nesreća. Pokušala me tužiti, ali se onda doznalo da je pokušala preskočiti ogradu. Međutim, kad sam vidio što je tigar napravio njezinoj ruci dao sam joj 250 tisuća dolara. U to vrijeme imao sam jako puno novaca”, kazao je i nastavio.

“Ne biste vjerovali što tigrovi mogu napraviti s ljudskim mesom. Ni ja nisam imao pojma. Nevjerojatno su brzi s obzirom na veličinu. Ubit će vas za tri sekunde sa samo jednim zamahom”, završio je.