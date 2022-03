NOVI ZVJEZDANI PAR / Nema više skrivanja. Razvedeni Taylor Fritz i zanosna Poljakinja su zajedno: 'Putujem svijetom, lijepo se oblačim i pijem šampanjac'

Američki tenisač Taylor Fritz prije dva je dana šokirao rekordera po broju osvojenih Grand Slamova (21) Rafaela Nadala u finalu ATP turnira Masters 1000 serije u Indian Wellsu, zaustavio njegov pobjednički niz od 20 mečeva u 2022. i slavljem 6-3, 7-6 (5) stigao do drugog, ujedno i najvećeg trofeja u karijeri te postao prvim američkim pobjednikom BNP Paribas Opena od trijumfa Andrea Agassija 2001. Sad nakon toga, u fokusu je njegova djevojka, zanosna plavuša Morgan Riddle. Ona mu je bila posebna podrška i prema pisanju stranih medija, njihova ljubav cvijeta i oni su novi zvjezdani par o kojem svi pričaju. Fritz ima propali brak iza sebe... Taylor Fritz i Raquel Pedraza, također tenisačica, dugo su hodali prije nego ju je zaprosio ispod Eiffelovog tornja, a vjenčali su se 7. srpnja 2016. godine u Kaliforniji. Sada su razvedeni tri godine, ali i dalje dijele odgovornost svog sina po imenu Jordan. Razlog njihova razvoda nije naveden... Njegova nova djevojka, Morgan, poznati je model na Instagramu i Tiktoku. Fritz je manje od godinu dana stariji od Morgan. Taylor je rođen u San Diegu 28. listopada 1997., dok je Morgan rođena 31. srpnja 1997. godine i Poljakinja je podrijetlom. Čini se da je razlika u godinama para, dakle, samo dva mjeseca. Njezin lijep izgled i tanka forma proslavili su je... Morgan je rođena i odrasla u Minnesoti, pohađala je fakultet u New Yorku i razvila interes za marketing i pripovijedanje. Ona ima posao u tvrtki za odjeću koja se bavi misijom sa sjedištem u Minneapolisu. Tamo radi kao medijska redateljica i stručnjakinja za životni stil u eteru. Djevojka vrhunskog američkog tenisača Taylora Fritza postala je viralna zvijezda hvaleći se svojim vrlo raskošnim životnim stilom na društvenim mrežama - dokumentirajući vožnje privatnim mlažnjacima, odmore na plaži, obilaske ekstravagantnih gradova i praćenje mečeva svog dečka, dok putuje uokolo svijet i bodri ga... Morgan Riddle sada živi u Los Angelesu u Kaliforniji, ali većinu svog vremena provodi putujući svijetom dajući podršku svom slavnom dečku dok dokumentira svoj životni stil globusa online za svoje stotine tisuće pratitelja... Preselila se u New York kako bi pohađala Wagner College 2015., gdje je diplomirala 2019. godine s diplomom engleskog jezika i književnosti. Nakon škole zaposlila se kao medijska direktorica u brendu odjeće u Minneapolisu pod nazivom Love Your Melon, dok je također pokrivala vijesti iz zabave i davala savjete o načinu života kao voditeljica na popularnom YouTube računu Hollywire, piše Daily Mail. Zatim je počela raditi u agenciji za digitalni marketing MuteSix kao voditeljica kampanje za utjecajne osobe prije nego što je u srpnju 2021. prešla u Gamers Outreach - neprofitnu organizaciju koja pruža zabavu hospitaliziranim obiteljima putem video igrica - gdje trenutno i radi. Nije jasno kako su se ona i Taylor (24) upoznali, ali počeli su izlaziti u lipnju 2020. Sada se često razmeće svojim uzbudljivim i luksuznim životom na Instagramu i TikToku, gdje je prikupila više od 220.000 pratitelja i pet milijuna lajkova na svojim videozapisima . Pratila je Morgan svoju ljubav Taylor na ATP turneji prošle godine, svjetskom teniskom natjecanju za vrhunske sportaše u tom sportu, na kojem je par posjetio atraktivne države poput Australije, Francuske, Dubaija, Italije, Meksika i još mnogo drugih... Morgan se zasigurno ne boji pokazati svoj blistavi način života. Mnogi Morganini pratitelji su oduševljeni njezinim glamuroznim životom, tvrdeći da ona živi njihov 'san' i mole je da podijeli svoje "tajne"... "Kada počnete izlaziti s profesionalnim tenisačem, odjednom počnete putovati svijetom, lijepo se oblačiti, piti šampanjac i odlaziti na teniske mečeve", istaknula je Morgan u jednom od svojih TikTok videa, dok je svirala pjesma Lucky Britney Spears u pozadini.