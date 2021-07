Na društvenim mrežama pojavila se snimka onog incidenta iz rumunjskog Survivora od prije godinu i pol dana, u kojoj je glavni akter bila tamošnja MMA borkinja, sad 27-godišnja Ana Maria Pal, koja je glavom u nos udarila kolegu natjecatelja Andreja Ciobanua, nakon što je izgubila jedan izazov...

Brutalni napad ostavio gledatelje i javnost u nevjerici

Brutalni napad ostavio je Andreja slomljenog nosa, ali čini se da se Ana najmanje pokajala za svoj postupak. Bila je silno kritizirana zbog tog svog poteza, a publika ju je krivila za nedostatak sportskog duha i strpljenja. To je na kraju dovelo do njenog izbacivanja iz showa koji je planetarno popularan, ali koji je ovim incidentom zadobio negativne konotacije, negativnu reklamu.

Snažna, spremna i moćna natjecateljica

Budući da je borkinja u slobodnoj borbi, Ana je bila snažna i moćna natjecateljica što objašnjava činjenicu da je njezino iznenadno, ali kratko distancirano udaranje glavom bilo dovoljno jako i moćno da Andreju slomi nos na tri mjesta, a njoj priskrbi (vjerojatno) kaznenu prijavu zbog nanošenja teške tjelesne ozljede (lom nosa, barem u Hrvatskoj, spada u TTO - teška tjelesna ozljeda).

Iako su neki vjerovali da je Marijina reakcija bila spontana i neplanirana, jer ju je žrtva provocirala tijekom aktivnosti bacanja lopte, rugao joj se i provocirao ju govoreći 'jel' ti teško', nakon čega je izgubila. Međutim, većina publike, članova ekipe ovog reality showa i natjecatelja smatra da je bilo apsolutno nepravedno od nje što se tako nasilno ponašala u TV emisiji, pred očima čitave rumunjske javnosti i što je teško ozlijedila natjecatelja.

Nasilje nažalost povećava gledanost

Ana Maria Pal navodno se okrenula slobodnoj borbi i treninzima nakon što je postala majka kada je imala svega 19 godina...

Fizička i verbalna zlostavljanja u TV reality programima nisu nešto novo. Mnogi sudionici izgube hladnoću tijekom showa i aktivnosti i na kraju pokažu svoje nasilne strane. Stvaratelji takvih emisija ističu ovakve nasilne situacije kako bi imali veću gledanost, a publika također uživa gledati takve situacije, iako ih osuđuje (samo populizam, ništa drugo ovdje nije u pitanju). No, ozbiljnu agresivnu reakciju kao što je ova, koja je u konačnici dovela do ozbiljne ozljede, kako je objavljeno u The Daily Mailu, osudila je većina publike, prenose strani mediji.