Mamić opet lupeta: 'Vučiću bih krvi dao, a evo koliko mi treba da napravim novi Dinamo'

Zdravko Mamić, bjegunac od zakona koji je prebjegao u BiH nakon što je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora nastavlja šokirati izjavama. Mamić je bio čelni čovjek Dinama iz kojega je izvukao čak 116 milijuna eura, a nedavno je gostovao za bosanskohercegovački Face TV. Kontroverzni Mamić dotakao se raznih tema, ali najviše je govorio o hrvatskome i regionalnome nogometu.

Poznato je kako Mamić gaji simpatije prema Aleksandru Vučiću, a i u ovome intervjuu nije se libio pohvaliti srpskog predsjednika

"Ja bih Vučiću dao krvi!", izvalio je Mamić.

"Koji god dužnosnik iz Hrvatske je došao kod njega na sastanak – prvo je pitao za mene! Puno puta je rekao da bi volio da takav čovjek bude u Crvenoj Zvezdi! Kako to ne bih cijenio?! Puno puta me zaustavio u koloni da mi pruži ruku i kaže: ‘Svaka čast na onome što si napravio!’ Čuli smo se i telefonom! Rekao je da će me ugostiti u jednom restoranu u Srbiji u kojem sigurno nisam bio! I za Milanovića bih dao krv, jer kad god je tema bio ja – nije se distancirao, govorio je lijepo o meni! Čovjeku treba malo! To se ne zaboravlja!", rekao je Mamić

Na pitanje bi li takav tretman pružio Plenkoviću, Zdravko ga je usporedio s legendarnim Argentincem.

"Dao bih svakome čovjeku! On je najsposobniji političar u povijesti koji se pojavio na ovim prostorima! Hrvatska je ni od čega došla do najvišeg ranga! Čovjek komunicira s cijelim svijetom, govori tečno svjetske jezike, diplomat je! O temi koja izaziva šizofreniju – on to smiri i svede na nulu smirenim tonom! On je pravi političar! On je Messi!"

No nije tu bio kraj šokovima. Bjegunac od zakona izjavio je da bi preuzimanjem kluba u BiH napravio novi Dinamo i to u samo pet godina.

"Napravio bih novi Dinamo! Za to bi mi trebalo minimalno pet godina! Ja taj posao znam! Kad bih osjetio da je netko pravi, rekao bih: 'E, taj projekt!' Na tom projektu smo donijeli Dinamu milijardu eura! Braća Mamići su stvarali novi prihod, a protjerani su iz Hrvatske! Najvažniji nogometni čovjek i djelatnik, zaslužan za uspjeh hrvatskog sporta, sam ja! Osamsto milijuna transfera napravio je moj sin, a oni sude mom sinu i mom bratu! Ovo je prilika da se ispričam sinu i bratu. O mojim odlukama u Dinamu – oni nisu odlučivali ništa! Da sam htio krasti, ne bih uvlačio sina i brata! Iz pepela sam podigao Dinamo na europsku i svjetsku razinu! To nije fer, to nije normalno! Umjesto da me slave kao heroja, čine mi nebesku nepravdu! Vučić je pokazao prema meni ljudskost, pružio mi ruku kad su mi drugi okretali leđa!", rekao je Mamić.

