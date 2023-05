BRUTALNO / Vruća novinarka osramotila slavnog sportaša, dugo će ovo pamtiti: 'Brini se za to kako da izvučeš brata iz zatvora...'

Makayla Perkins je američka novinarka i velika navijačica hokejaške momčadi Arizona Coyotes i zbog njih se "zakačila" s NFL zvijezdom Patrickom Mahomesom. On je, naime, velika zvijezda i aktualni prvak s Kansas City Chiefsima, no zna se naći u ponekim kontroverznim situacijama, uglavnom zbog problematičnog mlađeg brata Jacksona koji je suočen s optužbama za seksualno zlostavljanje 40-godišnje žene i prijeti mu zatvorska kazna. S druge strane, Mahomes na društvenim mrežama piše raznorazne stvari s kojima on nema veze. Tako je prije nekoliko dana poslao poruku NHL klubu Arizona Coyotesima da bi im najbolje bilo da otiđu u Kansas City nakon što im je odbijen zahtjev za izgradnjom nove dvorane. "Kansas City Coyotes zvuči dosta dobro. Što vi u NHL-u mislite?", napisao je Mahomes na što mu je Makayla oštro odgovorila: "Možda bi se više trebao brinuti za to da mlađeg brata makneš iz zatvora i manje se brinuti za naš klub".