MUKE NAJVEĆEG SPORTSKOG ZAVODNIKA / Odlučio ju je povrijediti, a onda mu je zamamna Ruskinja poslala odgovor kakvom se nije nadao

Bugarski tenisač Grigor Dimitrov poznat je kao veliki zavodnik pa je tako posljednjih godina bio u vezama s puno poznatih ljepotica. Neke od njih su Marija Šarapova, Nicole Scherzinger, Lolita Osmanova, a nova njegova djevojka je rumunjska glumica Madalina Diana Ghenea. Mandalinu se nedavno moglo vidjeti kako prati njegove mečeve na turnirima u rimu i Madridu, a Dimitrov od samog početka nije skrivao njihovu vezu pa su odmah završili na naslovnicama. Nedavno su Grigor i Mandalina objavili fotografije dok su zagrljeni, dok je on bez majice, a neki mediji pišu da postoji i razlog za to. po njihovoj teoriji Dimitrov se tim fotkama htio osvetiti bivšoj djevojci Loliti Osmanovoj, koja ga je navodno prevarila dok su bili u vezi. No, nije ni znao da mu Lolita sprema kontru. Ona se javila objavom kojom pokazuje da je zaboravila na Dimitrova i nastavila svojim putem. "Otrovne ljude ostavite iza sebe. Da su ti ljudi bili prekrasni, ne bi bili do prošlosti", odgovorila je oštro Lolita na jednu objavu oko Dimitrova i njegove nove djevojke.