PREDIVNA JE / Ljepotica iz Srebrenice zavela sina legendarnog Michaela Schumachera i našla se u centru pažnje

Mick Schumacher, sin legendarnog Michaela Schumachera, trenutno se nalazi na godišnjem odmoru i "puni baterije" za nove izazove. On, inače, u ove sezone neće voziti u Formuli 1 nakon što na kraju prošle sezone nije dobio novi ugovor s Haasom, no ostao je dio "oktanskog cirkusa" jer je treći vozač Mercedesa. Sada čeka i radi na tome da opet dobije priliku naći se u bolidu, a sada se ponovno našao u centru pažnje i to zbog svog privatnog života. On je, naime, odlučio javno pokazati svoju djevojku. U vezi je s danskom manekenkom podrijetlom iz Srebrenice Lailom Hasanović. Njeni su roditelji iz Srebrenice, koju su napustili tijekom rata i skrasili se u Danskoj. Leila se bavi manekenstvom, a na Instagramu je prati oko 200 tisuća ljudi.