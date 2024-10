Influencerica koja je rasturila brak prijateljici i Gvardiolovom prijatelju dobiva prijetnje: 'Bojim se'

Izvor je za drugi britanski čitani tabloid The Sun rekao da Annie 'ne štedi riječi' kada je riječ o njezinim osjećajima prema Goodmanovoj i njezinoj aferi s igračem Manchester Cityja, svojim suprugom. 'Ove poruke su oštre koliko god mogu biti. Sav Annieni 'otrov' ide prema Lauryn. Čini se da Annie zaboravlja da su, kada je Lauryn začela Kaira, ona i Kyle bili u prekidu, jer ju je on varao sa zvijezdom reality showa 'Ex On The Beach' - Laurom Brown. U to je vrijeme tehnički bio solo'.